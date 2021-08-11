هيثم شعبان يكشف سبب خروج ريان مبكرا ضد المقاصة: يبدو مشتتا

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 00:07

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر أمام أستراليا

كشف هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، سبب تغيير أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، في الشوط الأول من مباراة مصر للمقاصة، التي فاز بها الفريق 2-1.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وأخرج شعبان، ريان في الدقيقة 44، وأشرك بدلا منه شادي حسين.

وقال شعبان عبر قناة صدى البلد: "سيكون هناك جديد بالنسبة لأحمد ياسر ريان في الساعات المقبلة، لا يمكن أن أعلن عنه أنا".

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وأردف "لاحظت أنه يركز في أمر آخر، ولديه نقص دوافع على عكس المعتاد، ولم يكن ملتزما تكتيكيا كما هو معتاد منه".

وأردف "لذلك سحبته لأنه لم يكن من الممكن أن يستمر في الملعب أكثر من ذلك".

وفي وقت سابق، وافق الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا كليوباترا إلى ألتاي سبور التركي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وافق على إعارة أحمد ريان لألتاي التركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد المفاوضات بين الناديين.

وستكون الإعارة بنية البيع النهائي فيما بعد للنادي التركي.

قلب سيراميكا كليوباترا، تأخره أمام مصر للمقاصة، إلى فوز 2-1، في الجولة 29 من الدوري المصري.

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا الأهلي
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