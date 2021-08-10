مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 23:51

كتب : إبراهيم رمضان

الاتحاد السكندري والزمالك

يرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، أن فريقه كان يمكنه الفوز ضد الزمالك، في المباراة التي انتهت لصالح الأبيض 2-1.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أدينا في ظروف لا يتعرض لها أي فريق في العالم. أبارك للزمالك.الظروف لم تكن في صفنا قبل المباراة، لكننا كنا قريبين من الفوز، وتلك من المباريات القليلة التي كان المكسب فيها قريبا مننا".

وأردف "كان من الممكن أن نفوز، ليس لأن الزمالك سيء. تعرضنا لإصابات في المباراة منعتنا من الفوز. الزمالك لم يكن في الحالة التي يتخيلها الناس. كان هناك أخطاء ساذجة من لاعبي فريقي وكان من الممكن أن نتعادل في آخر دقيقة".

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وشدد "لا أحب الأعذار، وحزين لأننا كان من الممكن أن نفوز، هذه مباراة من المباريات التي كنا من المفترض أن نفوز بها وهذا ليس تقليلا من الزمالك".

وأكد "المشاركة في الكونفدرالية ليست قضية بالنسبة لي، أهم شيء بالنسبة لي الفوز. أين الشخص الذي تكبرونه بشدة ليتصرف ويرى الوضع مع الاتحاد الإفريقي، كان من الممكن أن يكون هناك صبرا من كاف، ليس من أجل الاتحاد السكندري، ولكن من أجل العدل".

وأتم "ألعب للفوز حتى لو مباراة ودية. الاتحاد السكندري يحتاج لتدعيم قوي، ورئيس النادي محمد مصيلحي لا يقصر معنا في أي شيء، لكن من الصعب دخول الموسم المقبل باللاعبين الحاليين لأنهم لاعبين صغار من الممكن أن يكونوا حلول ثانية وثالثة".

واستعاد الزمالك صدارة الدوري من الأهلي بعدما وصل للنقطة رقم 67 بفارق 3 نقاط عن الأحمر الذي سيلعب غدا الأربعاء مع الإسماعيلي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 41 في المركز السادس ويفشل في التأهل لبطولة الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة يتأهل بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل أن يرسل اتحاد كرة القدم أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عقب نهاية المباراة.

الاتحاد السكندري الزمالك في الدوري
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