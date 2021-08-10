طرح كراسة الشروط الخاصة بحقوق تسمية استاد الأهلي خلال أسبوع

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 23:51

كتب : أحمد الخولي

احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي

تحدث أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية»، عن استاد النادي الجديد، الذي تنتظره جماهير الأهلي في كل مكان، مؤكدًا أنه سيتم طرح كراسة شروط لحقوق رعاية تسمية الاستاد خلال أسبوع بعد الحصول ‏على موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماع اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية» أن مجلس إدارة النادي ‏طلب أن يكون تصميم استاد الأهلي وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، على أن يضم متحفًا لتاريخ الأهلي وبطولاته.

وقال أيمن إسماعيل إن جميع الشركات التي تمتلك خبرة في هذا المجال لديها شغف كبير، للفوز ‏بهذا الشرف، مشيرًا إلى أن اجتماع ‏مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم، مع الشركة كان مثمرًا جدا، وتم خلاله وضع القواعد ‏الرئيسية لـ«شركة الأهلي للمنشآت الرياضية».‏

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وأضاف رئيس الشركة: «النادي الأهلي كعادته دائمًا ما يكون رائدًا وسباقًا في كل المجالات. وشركة الأهلي ‏للمنشآت الرياضية الغرض الرئيسي منها هو تطوير كافة منشآت النادي وتحويلها من مراكز تكلفة إلى ‏مراكز ربحية مثل سائر الأندية الكبرى في العالم ولدينا خطة طموحة لتحقيق هذا ‏الهدف».‏

وأشار إسماعيل إلى أن «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية»، شرحت استراتيجيتها لمجلس ‏إدارة النادي، ووافق المجلس على خطة عمل الشركة وميزانيتها، واستكمال مجلس ‏إدارتها من خلال إضافة ثلاثة من أصحاب الخبرات، وهم الدكتور خالد سري صيام، ‏والدكتور محمود عبد الله والدكتور أحمد عبد العظيم.

واختتم إسماعيل تصريحاته مؤكدًا أن «شركة الأهلي للمنشآت الرياضية» هي واحدة من الإنجازات الجديدة ‏لمجلس الإدارة.‏

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