مؤتمر كارتيرون: المنافس سيخوض مباريات ودية.. والاتحاد حاول "إيقاف المباراة"

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

الاتحاد السكندري والزمالك

أشاد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بأداء فريقه، في الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في الجولة 29 من الدوري، ولكنه قال إنه "يشعر بالضيق" بسبب ما وصفه بـ "خوض المنافس لمبارياته المتبقية كمباريات ودية".

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تلك المباراة كانت مختلفة، وحالة خاصة. كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كنا هائلين وأخرجنا كل طاقتنا على المستوى الذهني، وكان لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها".

وأردف "بشكل شخصي أردت الفوز لأنها المباراة الـ 500 لي كمدرب".

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وشدد "في الشوط الثاني كنت سأحتاج أداء أعلى، لذلك احتفظت بيوسف إبراهيم (أوباما) وإمام عاشور على الدكة، وكنت أرى أفضلية للبدء بمحمود عبد الرازق (شيكابالا) ومحمود عبد العزيز، خاصة أن عاشور وأوباما كانا مبتعدين عن المشاركة منذ فترة".

وأكمل "الاتحاد حاول إيقاف المباراة، وتعطيلها بارتكاب الأخطاء. كان أدائنا بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذا كان أدائنا أسرع".

وأوضح "أمر إيجابي أن نحقق الفوز رغم عدم وصولنا للمرمى كثيرا".

وأتم "المنافس سيخوض مباريات أشبه بالودية، وسيواجه منافسين دون دوافع وهو أمر يسبب لي ضيقا".

واستعاد الزمالك صدارة الدوري من الأهلي بعدما وصل للنقطة رقم 67 بفارق 3 نقاط عن الأحمر الذي سيلعب غدا الأربعاء مع الإسماعيلي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 41 في المركز السادس ويفشل في التأهل لبطولة الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة يتأهل بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل أن يرسل اتحاد كرة القدم أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عقب نهاية المباراة.

الاتحاد السكندري الزمالك في الدوري باتريس كارتيرون
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