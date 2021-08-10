كوكا يهدر ركلة ترجيح في وداع أولمبياكوس لتصفيات دوري أبطال أوروبا

تأهل لودوجوريتس البلغاري لدور تحديد المتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا بفوزه على أولمبياكوس بركلات الترجيح.

وتعادل لودوجوريتس مع أولمبياكوس بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في إياب الدور الثالث من تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم يان مفيلا لأولمبياكوس في الدقيقة الـ 31 وانتهى الشوط الأول بذلك الهدف.

وفي الشوط الثاني تعادل روبن سيميدو للودوجوريتس بهدف في مرمى فريقه، قبل أن يضيف بيروس سورتيرو هدف لودوجوريتس الثاني في الدقيقة الـ 57.

وفي الدقيقة الـ 68 أحرز يوسف العربي هدف التعادل لمصلحة أولمبياكوس.

وشهدت المباراة طرد أوسيينو با لاعب أولمبياكوس في الدقيقة الـ 86 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتتحه المباراة للأشواط الإضافية التي لم تحدث فرقا في النتيجة.

وشهد الثاني الإضافي دخول أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بدلا من يوسف العربي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمت فوز لودوجوريتس بأربعة ضربات مسجلة مقابل إثنين، بعد أن أضاع كل من أحمد حسن كوكا وماتيو فالبوينا ركلتي ترجيحهما.

وسيلتقي لودوجوريتس مع مالمو في الدور القادم لتحديد المتأهل لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بينما سينتقل أولمبياكوس للدوري الأوروبي ويلعب مع سلوفان براتيسلافا لتحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.