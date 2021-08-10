كوكا يهدر ركلة ترجيح في وداع أولمبياكوس لتصفيات دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 23:36

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد حسن كوكا

تأهل لودوجوريتس البلغاري لدور تحديد المتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا بفوزه على أولمبياكوس بركلات الترجيح.

وتعادل لودوجوريتس مع أولمبياكوس بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في إياب الدور الثالث من تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة
مؤتمر كارتيرون: المنافس سيخوض مباريات ودية.. والاتحاد حاول "إيقاف المباراة" "ضربة بالمرفق" في مشاركة كوكا وتعادل أولمبياكوس مع لودوجوريتس بأبطال أوروبا اكتمل فريق الأحلام.. ولكن ماذا عن بوتشيتينو؟

تقدم يان مفيلا لأولمبياكوس في الدقيقة الـ 31 وانتهى الشوط الأول بذلك الهدف.

وفي الشوط الثاني تعادل روبن سيميدو للودوجوريتس بهدف في مرمى فريقه، قبل أن يضيف بيروس سورتيرو هدف لودوجوريتس الثاني في الدقيقة الـ 57.

وفي الدقيقة الـ 68 أحرز يوسف العربي هدف التعادل لمصلحة أولمبياكوس.

وشهدت المباراة طرد أوسيينو با لاعب أولمبياكوس في الدقيقة الـ 86 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتتحه المباراة للأشواط الإضافية التي لم تحدث فرقا في النتيجة.

وشهد الثاني الإضافي دخول أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بدلا من يوسف العربي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمت فوز لودوجوريتس بأربعة ضربات مسجلة مقابل إثنين، بعد أن أضاع كل من أحمد حسن كوكا وماتيو فالبوينا ركلتي ترجيحهما.

وسيلتقي لودوجوريتس مع مالمو في الدور القادم لتحديد المتأهل لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بينما سينتقل أولمبياكوس للدوري الأوروبي ويلعب مع سلوفان براتيسلافا لتحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا أحمد حسن كوكا أولمبياكوس لودوجوريتس الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يقرر منح مكافأة الميدالية الذهبية لـ جيانا فاروق ساعة | طوكيو 2020
هيثم شعبان يكشف سبب خروج ريان مبكرا ضد المقاصة: يبدو مشتتا 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 2 ساعة | الدوري المصري
طرح كراسة الشروط الخاصة بحقوق تسمية استاد الأهلي خلال أسبوع 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع شركات "الأهلي" الثلاث 2 ساعة | الدوري المصري
كوكا يهدر ركلة ترجيح في وداع أولمبياكوس لتصفيات دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كارتيرون: المنافس سيخوض مباريات ودية.. والاتحاد حاول "إيقاف المباراة" 2 ساعة | الدوري المصري
اكتمل فريق الأحلام.. ولكن ماذا عن بوتشيتينو؟ 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك