هدف عبد الشافي يقتل أحلام الاتحاد الإفريقية ويعيد الصدارة لـ الزمالك

حقق الزمالك فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وأقيمت في استاد الإسكندرية.

واستعاد الزمالك صدارة الدوري من الأهلي بعدما وصل للنقطة رقم 67 بفارق 3 نقاط عن الأحمر الذي سيلعب غدا الأربعاء مع الإسماعيلي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 41 في المركز السادس ويفشل في التأهل لبطولة الكونفدرالية.

وبهذه النتيجة يتأهل بيراميدز لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك قبل أن يرسل اتحاد كرة القدم أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عقب نهاية المباراة.



































































































وصف المباراة

جاء الشوط الأول ضعيف المستوى من الجانبين ولم تظهر الخطورة سوى في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من محمود عبد العزيز أبعدها محمد صبحي عن مرمى الاتحاد.

مع بداية الشوط الثاني غادر عمار حمدي الملعب وشارك بدلا منه عبد السميع إبراهيم.

وانتظر كارتيرون مرور 10 دقائق من الشوط الثاني ودفع بالثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور بدلا من شيكابالا ومحمود عبد العزيز.

وجاء الحل برأسية البديل أوباما في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية نفذها بنشرقي ليقابلها مهاجم الزمالك بضربة رأسية في شباك محمد صبحي.

ودفع حسام حسن بالثنائي عادل إبراهيم وأحمد حجي بدلا من خالد الغندور وفوزي الحناوي لتنشيط الهجوم.

وأجرى كارتيرون التبديل الثالث بنزول مروان حمدي بدلا من سيف الجزيري.

وجاءت الدقيقة 75 بالخبر السار للاتحاد السكندري بعدما نجح خالد قمر في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية قوية من ركنية نفذها صبري رحيل.

لكن رد الزمالك لم يتأخر كثيرا واستطاع محمد عبد الشافي تسجيل هدف فوز الأبيض في الدقيقة 82 بعد متابعة رأسية مروان حمدي الذي تصدى لها الحارس محمد صبحي.

وفي الدقائق الأخيرة حاول الاتحاد إحراز التعادل لكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى الزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.