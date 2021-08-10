ميسي بعد انضمامه لـ باريس سان جيرمان: لا أطيق الانتظار

شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد أنه لا يستطيع الانتظار لبدء مشواره مع الفريق، كما أشار رئيس النادي إلى أنه يتطلع إلى رؤية هذا الفريق سيصنع التاريخ لكل المشجعين في العالم.

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وأعلن باريس سان جيرمان عن ضمه رسميا لليونيل ميسي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وقال ليونيل ميسي في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان بعد التوقيع: "لا أستطيع الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس، النادي ورؤيته يتفقان تماما مع طموحاتي".

باريس سان جيرمان يٌعلن عن انضمام اللاعب الأفضل في العالم بهذه الطريقة 💎 🐐pic.twitter.com/4cfgjZLVji — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

وأضاف "أعرف مدى موهبة اللاعبين والطاقم هنا، أنا عازم على بناء شيء عظيم معهم للنادي والجماهير. لا أطيق الانتظار لأضع قدمي على ملعب حديقة الأمراء".

ومن جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي للموقع الرسمي: "أنا سعيد لأن ليونيل ميسي اختار باريس سان جيرمان ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته".

وأضاف "لم يخف رغبته في اللعب في أعلى مستوى والفوز بالبطولات وهذا مطابق لطموح النادي".

وأتم "تؤكد إضافة ميسي لفريقنا -صاحب الطراز العالمي- أهمية ونجاح توظيفنا. جنبا إلى جنب مع مدربنا الرائع وطاقمه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لكل مشجعينا حول العالم".

وأعلن سان جيرمان ضمه للأسطورة الأرجنتينية في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع برشلونة بعقد يمتد لعامين مع إمكانية مده لعام آخر.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان في وقت سابق اليوم.

ليونيل ميسي يرد التحية للجماهير الفرنسية المتواجدة أمام الفندق وتهتف باسمهpic.twitter.com/mBXkhU9k1K — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021