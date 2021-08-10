ميسي بعد انضمامه لـ باريس سان جيرمان: لا أطيق الانتظار

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 22:38

كتب : محمود ضياء

ميسي باريس سان جيرمان

شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد أنه لا يستطيع الانتظار لبدء مشواره مع الفريق، كما أشار رئيس النادي إلى أنه يتطلع إلى رؤية هذا الفريق سيصنع التاريخ لكل المشجعين في العالم.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأعلن باريس سان جيرمان عن ضمه رسميا لليونيل ميسي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وقال ليونيل ميسي في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان بعد التوقيع: "لا أستطيع الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس، النادي ورؤيته يتفقان تماما مع طموحاتي".

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وأضاف "أعرف مدى موهبة اللاعبين والطاقم هنا، أنا عازم على بناء شيء عظيم معهم للنادي والجماهير. لا أطيق الانتظار لأضع قدمي على ملعب حديقة الأمراء".

ومن جانبه قال ناصر الخليفي رئيس النادي للموقع الرسمي: "أنا سعيد لأن ليونيل ميسي اختار باريس سان جيرمان ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته".

وأضاف "لم يخف رغبته في اللعب في أعلى مستوى والفوز بالبطولات وهذا مطابق لطموح النادي".

وأتم "تؤكد إضافة ميسي لفريقنا -صاحب الطراز العالمي- أهمية ونجاح توظيفنا. جنبا إلى جنب مع مدربنا الرائع وطاقمه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لكل مشجعينا حول العالم".

وأعلن سان جيرمان ضمه للأسطورة الأرجنتينية في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع برشلونة بعقد يمتد لعامين مع إمكانية مده لعام آخر.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان في وقت سابق اليوم.

ميسي التقط بعض الصور في الملعب من أجل الإعلان الرسمي قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة.

ليونيل ميسي وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما نشر حساب باريس سان جيرمان فيديو دعائي تشويقي قبل توقيع ميسي الرسمي يعلن فيه اقتراب الصفقة بشكل نهائي من الإتمام.

فظهر في الفيديو مشروب المتة والمشهور للاعبي أمريكا الجنوبية وكذلك علم الأرجنتين يتوسط قيمصي كيليان مبابي ونيمار وأيضا الكرات الذهبية –التي حازها ميسي- الست يتوسطها برج إيفل.

عقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس"

وسيعقد المؤتمر الصحفي في قاعة ملعب حديقة الأمراء يوم غد الأربعاء 11 أغسطس في الحادية عشر صباحا.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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