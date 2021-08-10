إنييستا: من المؤلم رؤية ميسي بقميص آخر

كشف أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وفيسل كوبي الياباني حاليا عن حزنه لرحيل ليونيل ميسي عن برشلونة ورحيله ارتدائه لقميص آخر غير البلوجرانا.

وأعلن برشلونة رحيل ميسي عن النادي، بسبب عجز الإدارة عن تمديد التعاقد مع اللاعب.

وقال إنييستا في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "من المؤلم روية ميسي بقميص آخر غير برشلونة، لقد كان يجسد النادي طوال هذه السنوات".

وأوضح "لا أعلم ما حدث داخليا أو كيف كان كل شيء، لكن النادي يجب أن يتعافى من ذلك، أحيانا الظروف تريد حدوث أشياء مثل هذه".

واستمر "ليو كان كل شيء في برشلونة، إنه لاعب يتخطى فريق، لم أرى أبدا لاعبا مثله ولا أعتقد أنني سأرى مثله مرة أخرى، ما يفعله وظل يفعله لفترة طويلة".

وتابع "آمل أن يستمر برشلونة في كونه أحد أفضل فرق العالم هذا العام رغم غياب ليو، النادي تعاقد مع لاعبين جدد سيساهمون في ذلك".

وشدد "الموسم الماضي كان هناك تغيير للمدرب، وها يأخذ وقتا للتكيف".

وأتم "أنا هنا الآن كلاعب كرة قدم، لا أعرف كيف ستكون خطوتي المقبلة، لا أعرف إذا كنت سأعمل كمدرب أو مدير رياضي، المستقبل سيخبرنا، ولكن إن سألتني أريد أن أعود لبرشلونة، لأن برشلونة هو منزلي".

ويقترب باريس سان جيرمان من الإعلان رسميا عن التعاقد مع ميسي والذي تسربت بعض الصور له من داخل ملعب حديقة الأمراء مرتديا قميص النادي العاصمي.