عمر عصر لـ في الجول: سعيد بالعودة لبيتي.. أحلم بحصد اللقب العربي مع الأهلي

أعرب عمر عصر بطل تنس الطاولة، عن سعادته بالمشاركة مع الأهلي في البطولة العربية للأندية والتي تقام في الأردن بين 17 و23 أغسطس الجاري.

وينضم عصر، حسبما أوضح لـ FilGoal.com للأهلي، لخوض غمار البطولة، من نادي هينيبون الفرنسي.

ويشارك عمر مع الأهلي في هذه البطولة فقط مع الأهلي في ظل انتهاء منافسات الفرنسي، حيث يتواجد في القاهرة بعد مشاركته التاريخية في أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود إلى فرنسا في سبتمبر المقبل للمشاركة مع ناديه الأصلي.

وقال عصر لـ FilGoal.com: "أتطلع للمساهمة مع الأهلي للفوز بالبطولة، بعد أن ساهمت في حصد نفس اللقب في 2017 بأغادير المغربية. تلك البطولة لها طابع خاص جدا بالنسبة لي".

وأوضح "الأهلي بيتي وأنا دائما تحت أمره ولا يمكنني التأخر عن تلبية ندائه. أتمنى أن أكون إضافة قوية لزملائي في البطولة التي ستشهد منافسة قوية، خاصة بعد توقف النشاط الخاص بتنس الطاولة لفترة بسبب تداعيات فيروس كورونا".

وعن مشاركته في طوكيو، وخروجه من دور الثمانية في مشاركة مصرية تاريخية، قال عصر: "اجتهدت كثيرا وتدربت بكل قوة لرفع اسم مصر عاليا. سعيد بأن أكون أول لاعب مصري وعربي، وثاني إفريقي، يتأهل إلى هذا الدور".