الكشف عن رقم ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان

أصبح من المقرر أن يرتدي الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم 30 مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وبحسب ليكيب، فإن رابطة الدوري الفرنسي استثنت ميسي ليرتدي الرقم الذي كان مخصصا لحراس المرمى في وقت سابق.

وظهرت صور مسربة لليونيل ميسي يرتدي الرقم 30 في ملعب حديقة الأمراء.

الصور التي انتظرتوها.. ليونيل ميسي بقميص سان جيرمان 🤙 pic.twitter.com/zWtB4RFrU4 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان في وقت سابق اليوم.

Très brève apparition de Lionel Messi au Parc des Princes ! #EDS pic.twitter.com/HRH2zaVjV0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

ميسي التقط بعض الصور في الملعب من أجل الإعلان الرسمي قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة.

ليونيل ميسي يرد التحية للجماهير الفرنسية المتواجدة أمام الفندق وتهتف باسمهpic.twitter.com/mBXkhU9k1K — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

ليونيل ميسي وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أخر لحظات ميسي في برشلونة 👋💔pic.twitter.com/BPHsXj0SEQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

كما نشر حساب باريس سان جيرمان فيديو دعائي تشويقي قبل توقيع ميسي الرسمي يعلن فيه اقتراب الصفقة بشكل نهائي من الإتمام.

🚨🚨🚨 حساب باريس سان جيرمان الرسمي ينوه عن صفقة ميسيpic.twitter.com/OiCchFRHZW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

فظهر في الفيديو مشروب المتة والمشهور للاعبي أمريكا الجنوبية وكذلك علم الأرجنتين يتوسط قيمصي كيليان مبابي ونيمار وأيضا الكرات الذهبية –التي حازها ميسي- الست يتوسطها برج إيفل.

تحية ميسي لجماهير باريس سان جيرمان pic.twitter.com/XhhHJWuryh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

عقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس"

وسيعقد المؤتمر الصحفي في قاعة ملعب حديقة الأمراء يوم غد الأربعاء 11 أغسطس في الحادية عشر صباحا.

وسيتم بث فعاليات المؤتمر عبر قناة باريس سان جيرمان بدءا من العاشرة صباحا.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان.. تمت".

وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

وأضاف "ميسي وافق على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة".

وهو ما وافقه فيه أيضا محمد بوحفصي عبر حسابه وأوضح موعد الكشف الطبي "ميسي سيصل ظهر اليوم لباريس لإجراء الفحص الطبي الليلة أو صباح غد الأربعاء".

والآن يتبقى التوقيع والإعلان الرسمي، ليصبح ميسي لاعبا في باريس سان جيرمان.