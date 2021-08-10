اتحاد الكرة يعلن شروط ومواعيد القيد للموسم المقبل: عدد الأجانب وموقف الفلسطينيين

كشف اتحاد الكرة المصري، عن شروط القيد للموسم المقبل.

وسُيسمح لأندية الدوري الممتاز بقيد 5 لاعبين أجانب، ليس من ضمنهم اللاعبين الفلسطينيين حيث سيستمر اعتبارهم كلاعبين محليين.

وأعلن اتحاد الكرة أن باب القيد سيُفتح للموسم المقبل يوم 30 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، ويمكن لأندية الدوري الممتاز إضافة لاعبين ضمن قوائم الإضافة إلى يوم 20 سبتمبر.

أما باب القيد الشتوي فسيكون بين 1 يناير و31 يناير.

ويحق لكل ناد قيد 30 لاعبا، بجانب 5 لاعبين من مواليد 1999 وما بعدها.

ويحق لكل ناد قيد 5 أجانب في الدوري الممتاز، ولن يُعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن الأجانب.

ولن يُسمح بإشراك غير اللاعب المصري في حراسة المرمى، كما هو معتاد.

وكذلك، أعلن اتحاد الكرة شروط القيد لدوريات الأقسام الأدنى والمراحل السنية كما وردت في بيانه كالتالي..

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر".

"وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى".

"كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و 2003 و 2005 و2006 و2007 و2008 على أن يسمح بقيد 30 لاعبا لكل مرحلة سنية، وبالنسبة للبراعم تحدد لها من 1 يناير 2009 و2010 و2011 و2012 و2013، على أن يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحلة سنية".