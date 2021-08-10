رونالدينيو إلى ميسي: أشتم رائحة الفوز بدوري الأبطال

وجه البرازيلي رونالدينيو رسالة إلى ليونيل ميسي مع اقتراب إعلان انتقاله الرسمي إلى باريس سان جيرمان.

ووصل ليونيل ميسي إلى باريس اليوم لإجراء الفحص الطبي ثم التوقيع للنادي الفرنسي.

وقال رونالدينيوفي حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر: "إنه شي يسعدني أن ألعب لهذين الفريقين والآن أرى صديقي يرتدي هذا القميص".

وأضاف "أتمنى لك الكثير من لحظات السعادة يا صديقي وسعيد أيضا بوجود شريكي سيرجيو راموس في الفريق".

وأتم "أشتم رائحة الفوز بالأبطال".

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان في وقت سابق اليوم.

Très brève apparition de Lionel Messi au Parc des Princes ! #EDS pic.twitter.com/HRH2zaVjV0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

ميسي التقط بعض الصور في الملعب من أجل الإعلان الرسمي قبل أن يتوجه إلى فندق الإقامة.

ليونيل ميسي يرد التحية للجماهير الفرنسية المتواجدة أمام الفندق وتهتف باسمهpic.twitter.com/mBXkhU9k1K — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

ليونيل ميسي وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أخر لحظات ميسي في برشلونة 👋💔pic.twitter.com/BPHsXj0SEQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

كما نشر حساب باريس سان جيرمان فيديو دعائي تشويقي قبل توقيع ميسي الرسمي يعلن فيه اقتراب الصفقة بشكل نهائي من الإتمام.

🚨🚨🚨 حساب باريس سان جيرمان الرسمي ينوه عن صفقة ميسيpic.twitter.com/OiCchFRHZW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

فظهر في الفيديو مشروب المتة والمشهور للاعبي أمريكا الجنوبية وكذلك علم الأرجنتين يتوسط قيمصي كيليان مبابي ونيمار وأيضا الكرات الذهبية –التي حازها ميسي- الست يتوسطها برج إيفل.

تحية ميسي لجماهير باريس سان جيرمان pic.twitter.com/XhhHJWuryh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

عقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس"

وسيعقد المؤتمر الصحفي في قاعة ملعب حديقة الأمراء يوم غد الأربعاء 11 أغسطس في الحادية عشر صباحا.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h. À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

وسيتم بث فعاليات المؤتمر عبر قناة باريس سان جيرمان بدءا من العاشرة صباحا.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان.. تمت".

وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

وأضاف "ميسي وافق على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة".

وهو ما وافقه فيه أيضا محمد بوحفصي عبر حسابه وأوضح موعد الكشف الطبي "ميسي سيصل ظهر اليوم لباريس لإجراء الفحص الطبي الليلة أو صباح غد الأربعاء".

والآن يتبقى التوقيع والإعلان الرسمي، ليصبح ميسي لاعبا في باريس سان جيرمان.