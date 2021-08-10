توخيل: رحيل ميسي أحزنني..وهذا موقف الدوليين من مباراة السوبر

أبدى توماس مدرب تشيلسي توخيل حزنه لرحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان تشيلسي

واقترب اللاعب الأرجنتيني من الانضمام رسميا لباريس سان جيرمان، إذ أنه يتواجد حاليا في باريس ويجري الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع الرسمي لنادي العاصمة.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كأس السوبر الأوروبي: "بعض الدوليين قد يشاركو في المباراة، ولكن لا أعقتد أنهم سيلعبون 90 دقيقة، ليس لديهم الإيقاع".

واستمر"لعب نهائي أوروبي بثمانية أيام فقط من التدريب مبكر جدا بالنسبة إليهم، عليك أن تجد التوازن، وتلعب بالذين شاركو في دقائق أكثر في فترة التحضير، ثم لدينا خمسة تبديلات لاستخدامهم مع أنني لا أحب التفكير في ذلك".

وتابع "هذا نهائي أول بطولة في الموسم على المحك، ليس علينا التفكير في تزيع دقائق اللعب خلاله".

وتطرق توخيل للحديث عن ميسي قائلا: "ميسي مفيد لكل فرق العالم، ولكن أنا حزين قليلا لأنه لن ينهي مسيرته في برشلونة، برشلونة وميسي كانا واحدا".

وشدد "مدرب باريس سان جيرمان كأي مدرب، سيكون لديه عمل ليقوم به".

وسبق لتوخيل تدريب باريس سان جيرمان قبل تدريبه لتشيلسي ونجح لقيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب تشيلسي كأس السوبر الأوروبي غدا الأربعاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا أمام فياريال بطل الدوري الأوروبي.