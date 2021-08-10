كليوباترا يقلب الطاولة على المقاصة.. والمحلة يمنع دجلة من نقطتين غاليتين بسيناريو مجنون

قلب سيراميكا كليوباترا، تأخره أمام مصر للمقاصة، إلى فوز 2-1، في الجولة 29 من الدوري المصري.

واستضاف المقاصة كليوباترا في الجولة 29 من الدوري المصري، ليتقدم في الدقيقة 29 بعد خطأ مركب من دفاعات كليوباترا، ليستغل إسلام صالح الفرصة ويسدد الكرة في المقص الأيسر لحمزة معوض حارس الضيوف.

ولكن في الشوط الثاني، قلب كليوباترا القادم من هزيمة ثقيلة أمام الأهلي 4-0، الطاولة على مضيفه، بعدما سجل محمود نبيل هدفا من تسديدة قوية سكنت شباك محمود حمدي في الدقيقة 60.

وبعدها، حصل كليوباترا على ركلة جزاء سجلها لاعب المقاصة السابق ميدو جابر بنجاح، معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

كليوباترا حصد نقطته الـ 36 ويظل في المركز الـ 11، بينما استقر المقاصة في المركز العاشر بـ 37 نقطة.

وفي مباراة ملعب المحلة، كاد وادي دجلة يشعل صراع البقاء في الدوري الممتاز بفوز غال على غزل المحلة، ولكن المحلة استطاع التعادل في الأنفاس الأخيرة.

وبدأت أهداف المباراة بركلة جزاء لغزل المحلة، بعد تدخل من خالد رضا على عبد الرحمن عاطف مهاجم المحلة، حولها أحمد الشيخ بنجاح في شباك محمد عبد المنصف.

ولكن في الدقيقة 42، أخطأ عمرو شعبان في تقدير كرة عرضية ليهاجمها أحمد شريف برأسية سكنت شباك زعيم الفلاحين.

وفي الدقيقة 70، حصل حسام عرفات على ركلة جزاء، حولها أحمد سعيد في المرمى معلنا تقدم دجلة.

وفي الوقت بدل من الضائع، حصل غزل المحلة على ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد من كريم محمد، سجلها أشرف السيد بنجاح.

وظل دجلة في المركز الـ 17، بـ 24 نقطة، متأخرا عن أسوان صاحب المركز الـ 16 أول مراكز مثلث الهبوط بنقطتين، وبـ 4 نقاط عن محتل أول مراكز النجاة البنك الأهلي.

أما المحلة فاستقر في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة.