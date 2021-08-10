قائمة بيراميدز - غياب عمر جابر وإكرامي ورمضان أمام المصري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة المصري في الدوري الممتاز والتي تقام بالإسكندرية.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي المصري في التاسعة من مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

القائمة شهدت غياب عمر جابر وشريف إكرامي بسبب الإيقاف، وعبد الله بكري ومحمود وادي ورمضان صبحي ومحمد فاروق بسبب الإصابة.

المصري ضمن تواجده في الكونفدرالية الموسم المقبل بينما ينتظر بيراميدز نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والزمالك مساء اليوم الثلاثاء.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويغادر فريق بيراميدز ظهر الأربعاء إلى معسكره في الإسكندرية على أن يخوض مرانه الأخير مساء استعدادا للمباراة.