انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(2) الزمالك
الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري، وتقام بملعب الإسكندرية.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف
ق 83: جووول عبد الشافي والثاني بعد متابعة رأسية مروان حمدي
ق 81: إنذار لخالد قمر
ق 74: جووول التعادل للاتحاد السكندري بضربة رأسية من خالد قمر
ق 72: نزول حجي بدلا من فوزي الحناوي ونزول مروان حمدي بدلا من الجزيري
ق 62: جووول أوباما والأول للزمالك
ق 55: خروج عبد السميع إبراهيم ونزول عبد الغني محمد
ق 55: نزول إمام عاشور وأوباما بدلا من عبد العزيز وشيكابالا
ق 50: إنذار لمروان عطية وبنشرقي
نزول عبد السميع إبراهيم بدلا من عمار حمدي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40: تسديدة قوية من عبد العزيز يبعدها صبحي
ق 18: إنذار على خالد الغندور لاعب الاتحاد بعد تدخل قوي مع المثلوثي
انطلاق المباراة