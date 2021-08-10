تشكيل الاتحاد - عمار أساسي أمام الزمالك.. وخالد قمر يقود الهجوم

دفع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بعمار حمدي أساسي في تشكيل فريقه أمام الزمالك.

ويلعب الاتحاد ضد الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام بملعب الإسكندرية.

ويحتاج الاتحاد للفوز في هذه المباراة من أجل ضمان المركز الرابع والتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وذلك قبل أن يرسل اتحاد كرة القدم أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي.

والموعد النهائي لإرسال الأسماء قبل نهاية اليوم الثلاثاء.

أما الزمالك ينافس الأهلي على صدارة الدوري، ويمتلك الفريقين نفس عدد النقاط ويتفوق الأحمر بأفضلية المواجهات المباشرة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمار حمدي - محمود رزق – السيد سالم – صبري رحيل

الوسط: أحمد نبيل مانجا – هشام صلاح – خالد الغندور – مروان عطية

الهجوم: فوزي الحناوي – خالد قمر

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي المتصدر، ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 41 نقطة.