تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام الاتحاد.. وإمام عاشور على مقاعد البدلاء

عاد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك للظهور على مقاعد بدلاء فريقه مرة أخرى أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام بملعب الإسكندرية.

وغاب إمام عاشور عن الزمالك في المباريات السابقة بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

واستمر محمود عبد العزيز في خط الوسط بجوار طارق حامد للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة غزل المحلة الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – شيكابالا

الهجوم: أحمد سيد زيزو – سيف الدين الجزيري – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم إمام – إمام عاشور – مروان حمدي – يوسف أوباما – حميد أحداد – أيمن حفني.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع الأهلي المتصدر، ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 41 نقطة.