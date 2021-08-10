ميسي يصل حديقة الأمراء قبل توقيع العقود مع باريس سان جيرمان

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ميسي سيلتقط بعض الصور في الملعب من أجل الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب بعدها إلى الفندق من أجل التوقيع على العقود.

Très brève apparition de Lionel Messi au Parc des Princes ! #EDS pic.twitter.com/HRH2zaVjV0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

ليونيل ميسي وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أخر لحظات ميسي في برشلونة 👋💔pic.twitter.com/BPHsXj0SEQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

كما نشر حساب باريس سان جيرمان فيديو دعائي تشويقي قبل توقيع ميسي الرسمي يعلن فيه اقتراب الصفقة بشكل نهائي من الإتمام.

🚨🚨🚨 حساب باريس سان جيرمان الرسمي ينوه عن صفقة ميسيpic.twitter.com/OiCchFRHZW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

فظهر في الفيديو مشروب المتة والمشهور للاعبي أمريكا الجنوبية وكذلك علم الأرجنتين يتوسط قيمصي كيليان مبابي ونيمار وأيضا الكرات الذهبية –التي حازها ميسي- الست يتوسطها برج إيفل.

عقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس"

تحية ميسي لجماهير باريس سان جيرمان pic.twitter.com/XhhHJWuryh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

وسيعقد المؤتمر الصحفي في قاعة ملعب حديقة الأمراء يوم غد الأربعاء 11 أغسطس في الحادية عشر صباحا.

وسيتم بث فعاليات المؤتمر عبر قناة باريس سان جيرمان بدءا من العاشرة صباحا.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h. À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان.. تمت".

وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

وأضاف "ميسي وافق على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة".

وهو ما وافقه فيه أيضا محمد بوحفصي عبر حسابه وأوضح موعد الكشف الطبي "ميسي سيصل ظهر اليوم لباريس لإجراء الفحص الطبي الليلة أو صباح غد الأربعاء".

والآن يتبقى التوقيع والإعلان الرسمي، ليصبح ميسي لاعبا في باريس سان جيرمان.