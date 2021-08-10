قائمة الأهلي - عودة طاهر أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 19:38

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر

عاد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي للظهور في قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري التي تقام بملعب الإسكندرية.

وغاب طاهر عن الأهلي لعدة مباريات بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

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واستمر غيابه بعد الأولمبياد بسبب تعرضه لكدمة قوية في إصبع القدم.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – أكرم توفيق – أفشة – كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد – جونيور أجايي.

الهجوم: والتر بواليا – محمد شريف – صلاح محسن.

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 64 متفوقا على الزمالك بأفضلية المواجهات المباشرة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

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