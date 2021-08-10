الحنفي يدير مباراة الأهلي والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري التي تقام بملعب الإسكندرية.

ويدير المباراة محمد الحنفي، ويساعده كل من سامي هلهل وشريف عبد الله، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي محمود عاشور ومحمود رضا للفيديو.

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 64 متفوقا على الزمالك بأفضلية المواجهات المباشرة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.