قائمة الزمالك - عودة أوباما وعاشور.. واستمرار حفني ضد الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع الـ29 للدوري المصري.

وعاد الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور للظهور في قائمة الزمالك مرة أخرى بعد الغياب عن مباراة المحلة الأخيرة بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني

وسط الملعب: طارق حامد وإمام عاشور إسلام جابر ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" وأيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد وسيف الدين الجزيري ومروان حمدي

وتقام المباراة في التاسعة مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الأهلي المتصدر وحامل اللقب.

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