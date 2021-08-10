انتهت في الدوري – المحلة (2) - (2) دجلة.. المقاصة (1) - (2) كليوباترا

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري، والتي ستجمع بين غزل المحلة ووادي دجلة، ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا.

غزل المحلة (2) - (2) وادي دجلة

نهاية المباراة

أخبار متعلقة
شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 بعد هدف شريف أمام دجلة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

ق92: أشرف السيد يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق88: ركلة جزاء للمحلة.

ق70: ركلة جزاء لدجلة يحولها أحمد سعيد في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: التعادل لوادي دجلة عن طريق أحمد شريف بعد رأسية من كريم محمد قابلها شريف برأسية بعد خروج خاطئ من حارس مرمى المحلة عمرو شعبان.

ق28: أحمد الشيخ يسجل ركلة الجزاء بنجاح

ق27: ركلة جزاء لغزل المحلة بعد تدخل من خالد رضا على عبد الرحمن عاطف، بعد تأكيد الـ VAR.

انطلاق المباراة

غزل المحلة يدخل المباراة وهو في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة، وهو بعيد نسبيا عن مناطق الخطر.

أما دجلة فهو في قلب الخطر، حيث يحتل المركز الـ 17 بـ 23 نقطة.

طالع التشكيل وأحداث المباراة من هنا

مصر للمقاصة (1) - (2) سيراميكا كليوباترا

نهاية المباراة

ق78: ركلة جزاء لكليوباترا يحولها ميدو جابر لهدف.

ق60: محمود نبيل يتعادل لصالح كليوباترا بتسديدة قوية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: هدف أول لمصر للمقاصة بعد خطأ دفاعي قاتل من مدافعي كليوباترا يسجله إسلام صالح.

انطلاق المباراة

الفريقان في أمان، فالمقاصة يأتي عاشرا بـ 37 نقطة فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 12 بـ 33 نقطة.

طالع التشكيل وأحداث المباراة من هنا

غزل المحلة سيراميكا كليوباترا في الدوري مصر للمقاصة وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كليوباترا يقلب الطاولة على المقاصة.. والمحلة يمنع دجلة من نقطتين غاليتين بسيناريو مجنون 4 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب عمر جابر وإكرامي ورمضان أمام المصري 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 40 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - عمار أساسي أمام الزمالك.. وخالد قمر يقود الهجوم 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام الاتحاد.. وإمام عاشور على مقاعد البدلاء 51 دقيقة | الدوري المصري
ميسي يصل حديقة الأمراء قبل توقيع العقود مع باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
باروندو: سنحصل على ميدالية قريبا.. وعلي زين: نحن على الطريق الصحيح ساعة | طوكيو 2020
قائمة الأهلي - عودة طاهر أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك