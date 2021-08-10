انتهت في الدوري – المحلة (2) - (2) دجلة.. المقاصة (1) - (2) كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري، والتي ستجمع بين غزل المحلة ووادي دجلة، ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا.

غزل المحلة (2) - (2) وادي دجلة

نهاية المباراة

ق92: أشرف السيد يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق88: ركلة جزاء للمحلة.

ق70: ركلة جزاء لدجلة يحولها أحمد سعيد في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: التعادل لوادي دجلة عن طريق أحمد شريف بعد رأسية من كريم محمد قابلها شريف برأسية بعد خروج خاطئ من حارس مرمى المحلة عمرو شعبان.

ق28: أحمد الشيخ يسجل ركلة الجزاء بنجاح

ق27: ركلة جزاء لغزل المحلة بعد تدخل من خالد رضا على عبد الرحمن عاطف، بعد تأكيد الـ VAR.

انطلاق المباراة

غزل المحلة يدخل المباراة وهو في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة، وهو بعيد نسبيا عن مناطق الخطر.

أما دجلة فهو في قلب الخطر، حيث يحتل المركز الـ 17 بـ 23 نقطة.

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مصر للمقاصة (1) - (2) سيراميكا كليوباترا

نهاية المباراة

ق78: ركلة جزاء لكليوباترا يحولها ميدو جابر لهدف.

ق60: محمود نبيل يتعادل لصالح كليوباترا بتسديدة قوية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: هدف أول لمصر للمقاصة بعد خطأ دفاعي قاتل من مدافعي كليوباترا يسجله إسلام صالح.

انطلاق المباراة

الفريقان في أمان، فالمقاصة يأتي عاشرا بـ 37 نقطة فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 12 بـ 33 نقطة.

طالع التشكيل وأحداث المباراة من هنا