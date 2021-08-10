إريكسن قد يعود لـ أياكس بسبب قلبه

كشفت صحيفة تيليجراف الهولندية عن رغبة كرستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان في العودة لصفوف أياكس أمستردام مرة أخرى.

وفقا لتليجراف فإن إريسكن قد يعود لأياكس لرغبته في العودة لممارسة كرة القدم في حال نصحه الأطباء بعدم إزالة منظم ضربات القلب.

وكان إريكسن قد تعرض لتوقف نبضات قلبه أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020، ولكن تدخل الأطباء السريع نجح في إنقاذ حياته.

وبعد المباراة أجرى إريكسن عملية زراعة جهات تنظيم نبضات القلب من أجل الاطمئنان على صحة قلبه.

ولا تسمح قوانين الدوري الإيطالي بعودة إريكسن للعب كرة القدم أثناء وضعه لمنظم ضربات القلب.

ولكن قوانين الدوري الهولندي تسمح بلعب اللاعبين بأجهزة مثل منظم ضربات القلب، وهو ما يفعله ديلي بليند لاعب أياكس الذي يلعب بجهاز ضربات القلب، بعدما كان قد تعرض لحالة مشابهة لما حصل لإريكسن.

ويجري إريكسن حاليا فحوصات شاملة للوقوف على قدرته على العودة لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي مرة أخرى، وإذا كان سيتمكن باللعب بالجهاز أو بدونه.

ووفقا لتليجراف فإن إدارة أياكس تنتظر نتائج الفحوصات وفي حال ثبوت إمكانية عودة إريكسن لممارسة كرة القدم، ستبدأ في المفاوضات من أجل ضمه من إنتر.

وسبق لإريكسن اللعب في صفوف أياكس في الفترة ما بين 2009 حتى 2013.

وشارك إريكسن خلال تلك الفترة في 163 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وصناعة 65 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بخمس بطولات.