ضربة لـ ريال مدريد.. إصابة سيبايوس بتمزق في أربطة الكاحل

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

داني سيبايوس مع إسبانيا أمام مصر

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية بإصابة نادي سيبايوس لاعب وسط الفريق.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد إصابة داني سيبايوس بتمزق كامل في أربطة الكاحل الأمامي.

وبعدما خضع لاعب الوسط للفحوصات الطبية تأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل تعرض له خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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وجاءت إصابة سيبايوس خلال مباراة إسبانيا الأولى في الأولمبياد ضد منتخب مصر، وبعد تدخل قوي مع طاهر محمد لاعب الأهلي.

لينضم سيبايوس إلى الثنائي المصاب في الوقت الحالي توني كروس وفيرلاند ميندي.

وعاد سيبايوس إلى ريال مدريد بعدما انتهت إعارته لصفوف أرسنال الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يغيب سيبايوس عن الملاعب لفترة طويلة لم تحدد بعد.

ووصل منتخب إسبانيا لكرة القدم لنهائي أولمبياد طوكيو وخسر أمام البرازيل.

سيبايوس ريال مدريد الدوري الإسباني
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