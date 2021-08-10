إنتر يفسخ عقده مع ناينجولان

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 17:04

كتب : أحمد أباظة

ناينجولان - إنتر - ميلان

أعلن إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي عن فسخ تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان، وذلك تمهيدا لرحيله إلى كالياري في صفقة انتقال حر.

راجا ناينجولان

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال بطل الدوري الإيطالي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي:"إنترناتسيونالي ميلانو يمكنه أن يؤكد أن عقد رادجا ناينجولان مع النادي تم إنهاؤه باتفاق مشترك".

وكانت المفاوضات بين إنتر وكالياري بشأن ناينجولان قد امتدت لأشهر بلا نتيجة، كما تلقى اللاعب البلجيكي عرضاً من بشكتاش التركي دون نتيجة نهائية أيضاً.

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وقضى اللاعب فترات عدة في صفوف كالياري، كما تتواجد زوجته حاليا في مدينة ساردينيا موطن هذا النادي، ولهذا لم تعد رغبته في العودة إلى صفوفه سرا بالنسبة للمصادر الإعلامية المتابعة لسوق الانتقالات.

وكانت "سكاي سبورت إيطاليا" قد أشارت إلى الاتفاق قبل إعلان إنتر الرسمي، حيث كان عقد ناينجولان سينتهي في صيف 2022، ويقضي اتفاق الطرفين بحصول ناينجولان على 50% من الراتب المستحق لهذا العام الأخير.

هذا الاتفاق هو نفس ما عرضه إنتر على البرتغالي جواو ماريو الشهر الماضي كي يتمكن من الانتقال إلى أي وجهة يريدها.

وكان ناينجولان قد انضم إلى النيراتزوري قادماً من روما عام 2018 مقابل 38 مليون يورو بالإضافة إلى نيكولو زانيولو، ولكنه لم يقدم معه ما أظهره مع فريق العاصمة.

يذكر أن النجم البلجيكي البالغ من العمر 33 عاماً لعب فقط 41 مباراة رسمية بقميص إنتر، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.

إنتر ناينجولان الدوري الإيطالي كالياري
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