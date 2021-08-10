مصدر من الأهلي لـ في الجول: الترجي لم يطلب أجايي.. وهذا الحل بعد رفض التجديد

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 16:45

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي

هل ما يتردد عن طلب الترجي التونسي ضم جونيور أجايي من الأهلي صحيح؟ مصدر من الأهلي يجيب.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر مسؤول من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "ما يتردد حول طلب الترجي ضم أجايي لا أساس له من الصحة".

وشدد "لم يصل للأهلي أي عروض من الترجي".

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وينتهي تعاقد أجايي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل وهنا برزت أزمة أخرى بعيدا عن أنباء الترجي.

وأوضح المصدر "رفض أجايي فكرة تجديد تعاقده وخروجه معارا من الأهلي في ظل رؤية الإدارة الفنية تراجع في مستواه وحاجته للإعارة لاستعادة تألقه".

وأكمل "هذا من جانب أما من جانب آخر فيأتي خيار الإعارة لإتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي بعد اقتراب التعاقد مع بيرسي تاو ولويس ميكيسون".

وأتم المصدر حديثه "وبناء عليه فإن الأقرب حتى الآن هو رحيل اللاعب بشكل ودي بعد نهاية الدوري".

وانضم أجايي إلى الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف عام 2016.

وشارك اللاعب النيجيري صاحب الـ25 عاما مع الأهلي في 159 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 30 آخرين.

الأهلي أجايي الترجي
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