تقرير: مانشستر يونايتد يغلق أبواب مارسيال في وجه إنتر‎‎

كشفت تقارير صحفية عن عدم وجود نية لدى مانشستر يونايتد الإنجليزي لبيع مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، في ظل اهتمام إنتر ميلان الإيطالي بالحصول على خدماته.

ولعب مارسيال يوم الأحد في مباراة ودية ضد إيفرتون انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية نظيفة، وهي مشاركته الأولى منذ إصابته بالركبة في مارس الماضي خلال التوقف الدولي مع منتخب فرنسا، الأمر الذي كلفه الغياب عن يورو 2020.

وأكد أولي جونار سولشاير مدرب الفريق عقب المبارأة أن أحدث الوافدين على الفريق رافائيل فاران سيكون متاحا للتدرب قريبا عقب نهاية فترة الحجر التي يقضيها تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وتم الاتفاق بين مانشستر يونايتد وريال مدريد بشان قيمة الصفقة التي تقدر بـ34 مليون جنيه استرليني، كما وافق فاران على عقد مدته 4 سنوات مع خيار التمديد لعام خامس، لتصبح الأمور مسألة وقت بعد إعلان الطرفين بصورة رسمية.

قبل صفقة فاران، تعاقد يونايتد بالفعل مع جادون سانشو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، لينهي أزمة الجناح مقابل 73 مليون جنيه استرليني.

بالإضافة أيضاً إلى التعاقد مع الحارس توم هيتون، أقر أولي جونار سولشاير مدرب الفريق أن السوق قد انتهى عملياً من حيث الأساسيات، وأن أي صفقة أخرى ستكون بمثابة عمل إضافي، وبالتالي يعتمد ذلك على عمليات البيع من قائمة يونايتد المزدحمة.

هذه العمليات لن يكون مارسيال من بينها، وذلك بحسب وكالة “PA” للأنباء التي نفت وجود أي خطط لدى الشياطين الحمر للتخلص من المهاجم الفرنسي.

ويأتي اهتمام النيراتزوري بسبب اقترابه من بيع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني، وهو اللاعب الذي كان قد تعاقد معه من مانشستر يونايتد.

ورجحت التقارير أن إنتر يريد استغلال علاقة العمل الجيدة بينه وبين الفريق الإنجليزي الأحمر، بتعويض لوكاكو من نفس جهة استقدامه، في صفقة تتضمن إعارة مع إلزام بالشراء مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

هذا الرقم هو نفسه الذي دفعه يونايتد لضم اللاعب من موناكو في صيف 2015، ومنذ ذلك الوقت سجل 78 هدفاً في 258 مشاركة.

يذكر أن عقد مارسيال يمتد حتى صيف 2024، كما يشمل خيار التمديد لعام إضافي.