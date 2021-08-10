اللحظة الحاسمة تقترب.. ميسي يصل إلى باريس

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 16:06

كتب : FilGoal

ميسي يصل إلى باريس

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس لإتمام تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ميسي توجه منذ ساعة من مطار برشلونة إلى العاصمة الفرنسية من أجل بدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

كما نشر حساب باريس سان جيرمان فيديو دعائي تشويقي قبل توقيع ميسي الرسمي يعلن فيه اقتراب الصفقة بشكل نهائي من الإتمام.

فظهر في الفيديو مشروب المتة والمشهور للاعبي أمريكا الجنوبية وكذلك علم الأرجنتين يتوسط قيمصي كيليان مبابي ونيمار وأيضا الكرات الذهبية –التي حازها ميسي- الست يتوسطها برج إيفل.

عقب وصول ميسي بالفعل لوّح لأنصار الفريق الباريسي الذي انتظروه كثيرا، وظهر الأرجنتيني بقميص كُتب عليه "هنا باريس"

وسيعقد المؤتمر الصحفي في قاعة ملعب حديقة الأمراء يوم غد الأربعاء 11 أغسطس في الحادية عشر صباحا.

وسيتم بث فعاليات المؤتمر عبر قناة باريس سان جيرمان بدءا من العاشرة صباحا.

وأوضح فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" ومحمد بوحفصي الصحفي بشبكة "RMC" الفرنسية توصل الأرجنتيني لاتفاق مع النادي الباريسي في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر: "ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان.. تمت".

وكشف تفاصيل التعاقد "عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد حتى يونيو 2024، صافي الراتب 35 مليون يورو بالإضافة لحوافز".

وأضاف "ميسي وافق على عرض سان جيرمان، وسيتواجد في باريس خلال الساعات المقبلة".

وهو ما وافقه فيه أيضا محمد بوحفصي عبر حسابه وأوضح موعد الكشف الطبي "ميسي سيصل ظهر اليوم لباريس لإجراء الفحص الطبي الليلة أو صباح غد الأربعاء".

والآن يتبقى التوقيع والإعلان الرسمي، ليصبح ميسي لاعبا في باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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