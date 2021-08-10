تقرير: إبراهيموفيتش يغيب عن بداية الموسم‎‎ مع ميلان

تناولت أنباء إعلامية غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن بداية الموسم الجديد مع فريقه، وذلك بعد استمراره في التدرب بصورة منفردة.

ولم يبدأ إبراهيموفيتش أي تدريبات جماعية مع الفريق حتى الآن، حيث كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن عملية تعافي اللاعب من الإصابة تأخذ وقتا أطول من المتوقع.

وكان زلاتان قد أجرى عملية جراحية في ركبته اليسرى في شهر يونيو الماضي، حيث غاب عن الملاعب منذ فوز فريقه على يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد في التاسع من مايو.

هذه الإصابة حرمت إبراهيموفيتش من عودته الدولية إلى منتخب السويد في يورو 2020، بعد أن غاب عن كأس العالم 2018 في فترة اعتزاله الدولي، ليبقى كأس العالم القادم في قطر عام 2022 فرصته الدولية الأخيرة في مسيرته.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن إبرا سيغيب عن بداية موسم 2021-2022، وتحديداً أولى مباريات الدوري الإيطالي ضد سامبدوريا.

بعد هذه المباراة قد يغيب أيضاً عن الجولة الثانية ضد كالياري في سان سيرو، ولكن المدرب ستيفانو بيولي يملك خياراً إضافياً في مركز رأس الحربة، وذلك بعد تعاقد الفريق مع الفرنسي أوليفييه جيرو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي سيكمل عامه الأربعين في الثالث من أكتوبر القادم، قد جدد عقده مع الروسونيري لمدة موسم، بعد أن ساهم في احتلاله المركز الثاني وعودته إلى دوري أبطال أوروبا.