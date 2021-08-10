الحلواني: أركز مع أسوان على البقاء في الدوري.. ولدي عروض مميزة جدا

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

أسوان - طلائع الجيش

أوضح عمرو الحلواني ظهير أيسر أسوان أن مستقبله مرتبط بموقف الفريق من البقاء في الدوري.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن مراكز البقاء في الدوري قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وقال الحلواني عبر إذاعة أون سبورت "يتبقى في عقدي عاما".

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وأضاف "اتفقت مع إدارة أسوان على التركيز في إبقاء الفريق بجدول الدوري ثم نفكر في الخطوة القادمة، لدي عروض مميزة جدا".

وأكمل "الكرة كلها تحديات وعمل واجتهاد، ونتمنى أن يكون موسمي الاستثنائي يتوج ببقاء أسوان في الممتاز".

وأتم "بقاء أسوان بهذه الإمكانيات في الدوري للموسم الثاني على التوالي سيكون إنجازا كبيرا، فالدوري صعب للغاية، ويتبقى 15 يوما فقط على انتهاء المشوار الصعب ".

ويمتلك أسوان مواجهة نارية في صراع الهبوط تجمعه مع البنك الأهلي صاحب المركز الـ 15.

الحلواني (35 عاما) سجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع 10 في الدوري المصري.

عمرو الحلواني أسوان في الدوري الدوري المصري
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