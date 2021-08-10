ريال مدريد يقاضي رئيس الليجا بسبب "صندوق الاستثمار"

أعلن ريال مدريد عن قراره بتقديم دعوى قضائية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار “CVC” وذلك على خلفية الاتفاقية التي تمت بين الطرفين.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "في اجتماعه اليوم في الساعة 11 صباحاً، وافق مجلس إدارة ريال مدريد على بدء إجراءات قانونية مدنية وجنائية ضد رئيس الليجا السيد خافيير تيباس ميدرانو، والسيد خافيير دي خايمي جيارو رئيس صندوق CVC، وضد مجموعة شركاء الصندوق أيضاً".

وأوضح البيان "بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس الإدارة اتخاذ أي إجراءات قانونية يتم اعتبارها ملائمة لإلغاء وإبطال أي نتائج يُحتمل ترتبها على اجتماع رابطة الليجا المقرر عقده في الثاني عشر من أغسطس 2021، بخصوص الاتفاق بين الليجا وصندوق CVC".

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان سابق رفضه لهذه الاتفاقية، التي تضخ 2.7 مليار يورو في الليجا، مقابل 10% من الحقوق السمعية والبصرية للأندية لمدة 50 عاماً.

أيضاً أعلن برشلونة رفضه لنفس الاتفاقية، بعد الأنباء التي ذكرت أن هذا الاتفاق سيمنح النادي مخرجاً لتجديد عقده مع نجمه الأول ليونيل ميسي.

انتهت القصة بإعلان النادي الكتالوني عدم تمكنه من تجديد عقد ميسي على الرغم من التوصل لاتفاق يقضي بخفض راتبه إلى النصف، حيث كان من المنتظر أن يحصل برشلونة على 270 مليون يورو من هذا الاتفاق، إلا أنه على حد وصف رئيسه خوان لابورتا، لم يكن ينوي زيادة ديون النادي ولا رهن جزء من حقوقه لنصف قرن من الزمان.

الحرب بين قطبي إسبانيا من جانب وبين رابطة الليجا من الجانب الآخر لا تزال مستمرة، ورحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الذي بات مسألة وقت كان واحدة من هذه الجولات، والآن تنتقل المعركة إلى ساحة القضاء.