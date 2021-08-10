بونوتشي عن استبعاده من ترتيب قيادة يوفنتوس: مزحة من أليجري‎‎

أبدى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي تقبله لتصريحات مدربه العائد ماسيميليانو أليجري بشأن استبعاده من ترتيب قيادة الفريق، حيث اعتبرها مجرد مزحة.

وكان أليجري قد قال إن: "الحالة الوحيدة التي ستشهد ارتداء بونوتشي لشارة القيادة هي أن يشتري واحدة ويرتديها في الشوارع".

جاء ذلك بسبب انتقال المدافع الدولي الإيطالي إلى الغريم ميلان قبل عودته مرة أخرى، حيث يعتبر أليجري أنه فقد أولويته في ترتيب الأقدمية لهذا السبب، ليصبح جورجيو كيليني هو قائد الفريق ويليه باولو ديبالا وليس بونوتشي.

وقال بونوتشي في تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "الكثير من الناس أطلقوا أحكامهم ضدي وأهانوني دون معرفة أي شيء، ولكني دائماً أمنح أفضل ما أملك على الملعب".

وأضاف"دائماً ما أترك الملعب يتحدث نيابة عني. المدرب أطلق مزحة لتخفيف الضغط. الوقت يمر، وسواء كنت القائد أو لا، أعرف ما يجب أن أفعله داخل غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب".

وتابع"أبلغ من العمر 34 عاماً، وأملك عقلاً يسمح لي بفهم أنها قد تكون طريقة لتحفيزي وتجديد حيويتي قبل الموسم الجديد".

وكان بونوتشي قد اصطدم مع أليجري في ولايته الأولى كمدرب ليوفنتوس، حيث كان على رأس قائمة الراحلين بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 على يد ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

انتقل المدافع إلى صفوف ميلان لمدة عام وسجل ضد يوفنتوس واحتفل بهدفه، ولكنه عاد في صيف 2018 وكان أليجري لا يزال في قيادة الفريق، حتى غادر في العام التالي.

يذكر أن بونوتشي توج مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020، وذلك بالفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.