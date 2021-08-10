لا جازيتا ديللو سبورت: تمت.. دجيكو إلى إنتر

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن اقتراب صفقة انتقال المهاجم البوسني إدين دجيكو من روما إلى إنتر ميلان من مرحلة الإعلان الرسمي، كما كشفت عن قيمة الصفقة.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن إنتر سيدفع مليوني يورو فقط للتعاقد مع دجيكو، وهو ما يمنح مجموعة فريدكين المالكة لنادي روما الشعور بأن الرحيل سيتم بلا خسائر، عوضاً عن فكرة رحيله بالمجان لإزاحة راتبه.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن المهاجم سيوقع عقداً مدته عامين مع النيراتزوري، براتب سنوي قدره 5 مليون يورو.

وتوصل إنتر لهذا الاتفاق مع روما ليصبح اللاعب جاهزاً لإتمام عملية انتقاله إلى ملعب جوسيبي مياتزا "سان سيرو" اليوم.

وشارك دجيكو البالغ من العمر 35 عاماً في 260 مباراة بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية، سجل خلالها 119 هدفاً، بينهم 85 هدفاً في 199 مباراة بالدوري الإيطالي.

ويتزامن هذا الاتفاق مع اقتراب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة تقدر بـ115 مليون يورو، بعد 7 أعوام من رحيله عن نفس الفريق إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني.

وتعتبر هذه الصفقة انفراجة كبرى على الصعيد المادي بالنسبة للنيراتزروي الذي يعاني أزمة طاحنة، أجبرته على الانفصال عن مدربه أنطونيو كونتي وبيع المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن دجيكو الذي يملك 114 مباراة دولية بقميص البوسنة، كان قد انتقل إلى روما قادماً من مانشستر سيتي في أغسطس 2015.