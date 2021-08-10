قائمة الإسماعيلي - إيهاب جلال يضم 25 لاعبا للقاء الأهلي.. وغياب أري بابل وحسين السيد

ضم إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي 25 لاعبا لمواجهة الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الأهلي غدا الأربعاء في ختام الجولة 29 على استاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة الدراويش عودة مصطفى فارس ومحمد الضرف.

بينما غاب حسين السيد للإيقاف بعد الطرد أمام بيراميدز، وعبد الرحمن مجدي بسبب الإيقاف من اتحاد الكرة لحين انتهاء التحقيق معه.

وكذلك يغيب الثنائي محمد هاشم وأري بابل لأسباب فنية.

وضمت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: محمد إيهاب – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – مصطفى الزناري – محمد نصر – عبد الله جمعة – محمد بيومي.

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – محمود دونجا – محمد عادل – محمد حسن – أحمد مدبولي – محمد صادق – محمد الشامي – أحمد مصطفى – مصطفى فارس – محمد عبد السميع – محمد الضرف.

الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر في جدول الدوري برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.

بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بالتساوي مع الزمالك متفوقا في المواجهات المباشرة.