التشكيل المتوقع لـ الزمالك – عودة إمام عاشور وتغيير آخر محتمل ضد الاتحاد

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 11:16

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - غزل المحلة

يعود إمام عاشور لتشكيل الزمالك الأساسي بدلا من محمود عبد العزيز "زيزو" في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في استاد الإسكندرية في الجولة 29 من الدوري.

وقد يجري باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تغيير آخر محتمل في التشكيل بمشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما" أو محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري

الزمالك الاتحاد السكندري في الدوري
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