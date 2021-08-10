أنباء متضاربة.. عرض أخير من برشلونة لـ ميسي وسان جيرمان جهز لتقديم اللاعب بالفعل

كان كل شيء يسير بشكل عادي وأن ما هي إلا ساعات وسينتقل بعدها ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان رسميا.

لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فجرت قناة " Laporteriabtv" خبرا مفاده أن برشلونة قدم عرضا أخيرا لليونيل ميسي لتجديد تعاقده.

وأوضح التقرير أن المدير الرياضي لبرشلونة تحدث مع ميسي عقب المؤتمر الوداعي للأخير وأن إمكانية تجديد التعاقد لم تنته بعد.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الأخرى أن سبب عدم سفر ميسي إلى باريس أمس الإثنين كما كان مخططا يعود لأمله في التوصل لاتفاق مع برشلونة لتجديد تعاقده ومن ثم تسجيل العقد الجديد والبقاء مع ناديه.

لكن جاء النفي الأول لذلك النبأ عن طريق صحيفة "أوليه" الأرجنتينية والتي أوضحت أن برشلونة حاول بالفعل تغيير الموقف في الساعات الأخيرة لكن الآوان قد فات بالفعل وأن ميسي في طريقه لسان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن سان جيرمان سيقدم ميسي في ملعب حديقة الأمراء لكن برج إيفل العريق سيتزين بعبارة "ميرسي ميسي".

كما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية أن مسيرة ميسي مع برشلونة انتهت بالفعل وأنه لن يلعب لبرشلونة مجددا.

وهو الأمر ذاته الذي أكدته إذاعة "راديو كتالونيا وشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن طريق الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

وأكد رومانو أن المفاوضات بين ميسي وسان جيرمان مازالت جارية وأن اللاعب سيسافر إلى باريس فور إتمام كافة تفاصيل التعاقد.

وأشار رومانو إلى أن ميسي تلقى بالفعل عرض سان جيرمان الرسمي قبل 48 ساعة.

ورحل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم المنصرم عقب نهاية تعاقده وفشل النادي في تسجيله بسبب الأزمة المالية وقوانين اللعب المالي النظيف لدى رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" رغم موافقة ليو على تخفيض راتبه بنسبة 50%.