مصيلحي ينفي عبر في الجول رصد مكافأة خاصة للاعبي الاتحاد حال الفوز على الزمالك

نفى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رصد مكافأة خاصة للاعبي ناديه حال الفوز على الزمالك اليوم الثلاثاء.

وقال مصيلحي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء: "لم نرصد مكافأة استثنائية حال الفوز على الزمالك".

ويستعد الاتحاد للقاء الزمالك في استاد الإسكندرية في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتاج زعيم الثغر للفوز على الزمالك ليصل رصيده إلى 44 نقطة ليخطف المركز الرابع من بيراميدز ويضمن المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طلب من نظيره المصري أمس الإثنين إرسال أسماء المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية قبل يوم 13 أغسطس.

وبناء عليه فقد تأهل الأهلي والزمالك لدوري الأبطال، والمصري للكونفدرالية باحتلاله المركز الثالث وقت إرسال الأسماء وظلت المنافسة بين بيراميدز وسموحة والاتحاد.

وتعادل سموحة مع إنبي سلبيا ليفقد فرصة المنافسة على احتلال المركز الرابع.