مصدر من الأهلي لـ في الجول: جالاتا سراي لم يرفع عرضه لضم ديانج.. هذه طلباتنا

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 00:47

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج الأهلي الإنتاج الحربي

لم يرفع جالاتا سراي عرضه المقدم للأهلي لضم لاعبه أليو ديانج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مسؤول من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "جالاتا سراي لم يرفع عرضه كما أثير مؤخرا، النادي التركي يحاول تحقيق أقصى استفادة لصالحه خلال المفاوضات".

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن تقديم جالاتا سراي عرضا للأهلي لضم ديانج مقابل 5 ملايين و500 ألف دولار مع نسبة 20% من إعادة البيع. (طالع التفاصيل)

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وأتبع المصدر حديثه "موقف الأهلي هو الحصول على 8 ملايين دولار يمكن أن تخفض لـ7 ملايين مع ضمان سداد نصف المبلغ وجدولة المتبقي على دفعتين مع الحصول على 20% من نسبة إعادة البيع مستقبلا".

وعن موقف ديانج قال: "تحدثنا مع اللاعب وأقنعناه بعدم الانشغال بالأمر وأن الأهلي لن يعيق احترافه ولكن بضوابط تضمن أكبر استفادة للجميع واللاعب متفهم ذلك".

وأردف "هناك حالة من الاطمئنان لدينا لإمكانية بيع ديانج بعد كأس العالم للأندية برقم كبير فضلا عن إمكانية بيعه في أحد الدوريات الخليجية حال عدم انتقاله لأوروبا".

وأتم المصدر حديثه "ديانج متفهم إمكانية الحصول على عرض أفضل لو انتظر لكأس العالم للأندية".

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