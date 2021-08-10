كريم العراقي عن مفاوضات الزمالك: كل شيء بيد المصري.. ولعبت في الأولمبياد للاحتراف

علق كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري على أنباء المفاوضات بين الزمالك وناديه لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث العراقي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "جددت تعاقدي مع المصري ولا يشغلني أي شيء حاليا".

وواصل "لعبت في الأولمبياد على أمل الاحتراف الخارجي ومع نهاية الموسم سنرى موقف النادي من كافة العروض وهل سيقبلها أم لا".

وشدد العراقي "أنا بورسعيدي وفخور بالاستمرار مع المصري".

وعن أدائه في أولمبياد طوكيو 2020 رقفة منتخب مصر قال: "أقيم مستواي من الخبراء الذين أعمل معهم، ربما مستوي كان أقل من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة للإصابة التي عانيت منها".

وواصل "أو ربما لأننا قابلنا منتخبات كبرى ودافعنا كثيرا لكن لم أتسبب في هدف من ناحيتي وأنا أشعر بالرضا عن أدائي في الأولمبياد وأحاول الآن استعادة مستواي الذي ظهرت به في بطولة إفريقيا".