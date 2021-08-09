أحمد سامي: مصطفى فتحي يشعر بالراحة في سموحة.. ونعمل على إتمام صفقة ناصر ماهر

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

شدد أحمد سامي المدير الفني لسموحة على أن ناديه سيعمل بكل قوة للحفاظ على مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

مصطفى فتحي

النادي : سموحة

سموحة
الأهلي

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مصطفى فتحي يشعر براحة معنا وسموحة متمسك به والقرار في يد الزمالك".

وأضاف "هدفنا أن يكمل معنا مسيرته وسنسعى بكل الطرق في هذا الأمر في الأيام المقبلة".

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وعن حسام حسن مهاجم الفريق المعار لأهلي طرابلس الليبي قال: "حسام حسن مهاجم قوي وسيكون هدفا لأغلب الأندية في الموسم المقبل، وإذا كان استمر مع سموحة لكنا صعدنا للكونفدرالية".

وواصل "سموحة لا يزال يعمل على إتمام صفقة ناصر ماهر مع الأهلي في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "ناصر ماهر لاعب مميز ونعتبره أحد أبناء سموحة، وفي خلال المفاوضات مع الأهلي إذا كانت الأرقام متقاربة فاللاعب لن يمانع من التضحية بعض الشيء من أجل الانضمام للنادي الأزرق".

سموحة الأهلي الزمالك مصطفى فتحي ناصر ماهر
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