أحمد سامي: مصطفى فتحي يشعر بالراحة في سموحة.. ونعمل على إتمام صفقة ناصر ماهر

شدد أحمد سامي المدير الفني لسموحة على أن ناديه سيعمل بكل قوة للحفاظ على مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مصطفى فتحي يشعر براحة معنا وسموحة متمسك به والقرار في يد الزمالك".

وأضاف "هدفنا أن يكمل معنا مسيرته وسنسعى بكل الطرق في هذا الأمر في الأيام المقبلة".

وعن حسام حسن مهاجم الفريق المعار لأهلي طرابلس الليبي قال: "حسام حسن مهاجم قوي وسيكون هدفا لأغلب الأندية في الموسم المقبل، وإذا كان استمر مع سموحة لكنا صعدنا للكونفدرالية".

وواصل "سموحة لا يزال يعمل على إتمام صفقة ناصر ماهر مع الأهلي في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "ناصر ماهر لاعب مميز ونعتبره أحد أبناء سموحة، وفي خلال المفاوضات مع الأهلي إذا كانت الأرقام متقاربة فاللاعب لن يمانع من التضحية بعض الشيء من أجل الانضمام للنادي الأزرق".