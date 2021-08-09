وكيلهما: سعد سمير لن يترك الأهلي.. والسولية اقترب من التجديد

شدد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن سعد سمير لا يخطط للرحيل عن الأهلي وأوضح أن عمرو السولية قريب من تمديد عقده مع الأخير.

وقال النحاس عبر قناة صدى البلد:"لا يوجد كلام لرحيل سعد سمير عن الأهلي، لقد جدد عقده مطلع الموسم الجاري".

وواصل "مفاوضات تجديد عقد السولية بدأت منذ أيام، كان يوجد كلام عن عروض للاعب الوسط، لكن تجديد عقده مع الأهلي وصل مراحل نهائية وسيتم بنهاية الموسم الجاري".

وكتبت تقارير أن فاركو يرغب في التعاقد مع سعد سمير (31 عاما) الذي يمتد عقده مع الأهلي إلى 2023.

ويلعب سعد في الأهلي منذ 2009 وأعاره النادي مرة إلى المقاولون العرب وأخرى إلى المصري.

وشارك سعد في 133 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز وسجل 11 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

بينما يرتدي السولية (31 عاما) القميص الأحمر منذ يناير 2016.

مثل الأهلي في 138 مباراة في الدوري وسجل 14 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.