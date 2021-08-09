دوناروما: سأكون سعيدا بانضمام ميسي لـ باريس.. إنه الأفضل في العالم

يتمنى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الجديد انضمام النجم ليونيل ميسي للفريق.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال لاعب ميلان السابق لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"ميسي الأفضل في العالم".

وواصل "سأكون سعيدا بانضمامه لباريس".

وأضاف "وجدت مجموعة رائعة من اللاعبين هنا، أشعر بالسعادة مع الفريق".

وتشير التقارير إلى اقتراب انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة.

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وصرح ميسي في مؤتمر وداعه لبرشلونة أن باريس من بين أندية تواصلت معه أملا في الحصول على خدماته.

في المقابل، شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي ذكرت تقارير سابقة إنه قد يضم ميسي، أن ناديه لن يستطيع الحصول على خدمات الأرجنتيني بعدما تعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وإذا انضم ميسي إلى الفريق الفرنسي سيكون بمثابة حبة الكرز في سوق انتقالات ممتازة للنادي.

ففي الصيف الجاري ضم باريس كلا من أشرف حكيمي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم.

بينما استغنى عن كايس رويز-أتيل وميتشل باكر.

ويسعى باريس لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره لصالح ليل في الموسم الماضي.

ولا يزال النادي الثري يطارد لقب دوري أبطال أوروبا، البطولة التي بلغ مباراتها النهائية مرة وحيدة وخسر في 2020 ضد بايرن ميونيخ.