الزمالك: تألق حفني وطارق حامد والجزيري في آخر مران استعدادا لـ الاتحاد

أدى لاعبو الزمالك مرانهم الأخير اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة مضيفهم الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي خوض اللاعبين لمباراة تجريبية قوية خلال المران تألق فيها أيمن حفني وطارق حامد وسيف الدين الجزيري.

وعقد المدرب باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل المران تحدث فيها عن أسلوب الاتحاد ووجه نصائح وتعليمات فنية وتكتيكية.

وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة بعدما فضل كارتيرون تخفيف الحمل البدني.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الأهلي المتصدر.

ويحل رجال كارتيرون ضيوفا على الاتحاد التاسعة مساء الثلاثاء في استاد الإسكندرية.