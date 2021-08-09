خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أحمد فتوح في طريقه للانتظام بمعسكر الزمالك

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 21:24

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - ماركو أسنسيو - طوكيو 2020

انتهت أزمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك مع ناديه وسافر للانضمام لمعسكر فريقه في برج العرب.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإنه خلال الساعات الأخيرة تم حل أزمة فتوح وتقريب وجهات النظر بينه وبين مسؤولي النادي.

وبناء عليه سيتواجد فتوح في معسكر الزمالك في برج العرب استعدادا للقاء الاتحاد السكندري.

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وسوف يحسم الجهاز الفني للزمالك موقف فتوح من التواجد في قائمة لقاء الاتحاد من عدمها في وقت لاحق، واللاعب متقبل لأي قرار من قبل المدير الفني باتريس كارتيرون.

وكان الزمالك أعلن اليوم الإثنين إيقاف فتوح وخضوعه للتحقيق بعدما ترك معسكر الفريق بدون إذن عقب لقاء غزل المحلة.

فتوح جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل لمحمد عبد الشافي في الدقيقة 81 من المباراة التي انتصر فيها الزمالك على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري المصري.

الزمالك يتصارع مع الأهلي على قمة الدوري المصري مع تبقى 6 مباريات لكل منهما.

الأهلي يملك 64 نقطة مثل الزمالك لكنه يتصدر بفارق الأهداف.

أحمد فتوح الزمالك في الدوري
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