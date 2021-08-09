البنا يدير لقاء الاتحاد والزمالك للمرة الثانية
الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 21:18
كتب : FilGoal
سيدير الحكم الدولي المصري محمود البنا مباراة الاتحاد والزمالك يوم الثلاثاء في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
وهي المرة الثانية التي يقود فيها البنا مواجهة زعيم الثغر ضد الفارس الأبيض.
في 17 ديسمبر 2016 فاز الزمالك على مضيفه الاتحاد بهدفي إبراهيم صلاح وباسم مرسي في لقاء أداره البنا.
وخاض الزمالك 22 مباراة مع البنا فاز في 13 منها وخسر 4.
في الموسم الجاري فاز الزمالك على الإسماعيلي والمصري مع صافرة البنا وخسر ضد الأهلي.
بينما أدار البنا 20 مباراة سابقة للاتحاد فاز الأخير في 6 منها وخسر 9.
في الموسم الجاري خسر الاتحاد أمام الأهلي في لقاء أداره البنا.
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