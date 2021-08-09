إيجابية المسحة الثانية لـ بدر بانون

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي اليوم الإثنين أن المسحة التي خضع لها بدر بانون لاعب الفريق جاءت إيجابية.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكانت المسحة هي الثانية التي يخضع لها المدافع المغربي بعد شكواه من ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح أبو عبلة أن بانون سيخضع لمسحة جديدة خلال 72 ساعة.

وغاب بانون (26 عاما) عن لقاء سيراميكا كليوباترا يوم السبت بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقد لا يلحق مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك بانون في 19 مباراة من الدوري وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

توج مع الأهلي بثلاثة ألقاب منذ انضمامه مطلع موسم 2020-2021.