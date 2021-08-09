راديو مونت كارلو: ميسي لن يصل إلى باريس اليوم.. المفاوضات حول عقده مستمرة

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

مؤتمر وداع ميسي

لن يصل ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين ليتمم انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.

ووفقا لما نشرته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن ميسي لن يصل إلى باريس اليوم بل سيسافر بعد إتمام الاتفاقات مع سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن ميسي يتواجد حاليا في منزله في برشلونة حيث مازالت المفاوضات جارية بين النادي الفرنسي وبين ممثلي اللاعب.

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وفور إتمام كافة المفاوضات فإن ميسي سيطير إلى فرنسا ليستعد لخوض موسمه الجديد مع النادي الفرنسي.

ورحل ميسي عن برشلونة رسميا بعد نهاية تعاقده بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعدم قدرته على تسجيل تعاقده بسبب لوائح الدوري الإسباني المالية.

وجاء ذلك على الرغم من موافقة ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لكن الضائقة المالية لبرشلونة كانت أكبر بكثير من تعاقد ميسي فقط.

ميسي برشلونة سان جيرمان
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