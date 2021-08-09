رومانو: لوكاكو إلى لندن لإتمام انتقاله لـ تشيلسي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - كاليدو كوليبالي

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان يسافر الآن إلى لندن بطائرة خاصة تمهيدا لإتمام انتقاله لتشيلسي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

تشيلسي

وكتب رومانو في تويتر "بعدما خضع لكشف طبي في ميلانو، لوكاكو يطير الآن إلى لندن على متن طائرة خاصة لإتمام انتقاله لتشيلسي".

وأضاف "الإعلان الرسمي سيكون الأسبوع الجاري. لوكاكو سينضم لتشيلسي مقابل 115 مليون يورو".

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بعد تألقه في الملاعب الإيطالية وتتويجه بالدوري مع فريق نيراتزوري، وفي ظل أزمة مالية يعيشها إنتر ميلان، أراد تشيلسي إعادة المهاجم لوكاكو (28 عاما).

ظهر لوكاكو مع أندرلخت ليظفر به تشيلسي في 2011، أعاره الأخير إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون.

وفي 2014 ضمه إيفرتون بشكل نهائي من تشيلسي، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى إنتر في 2019 مقابل 74 مليون يورو.

لوكاكو تشيلسي
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