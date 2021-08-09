رومانو: لوكاكو إلى لندن لإتمام انتقاله لـ تشيلسي

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان يسافر الآن إلى لندن بطائرة خاصة تمهيدا لإتمام انتقاله لتشيلسي.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

وكتب رومانو في تويتر "بعدما خضع لكشف طبي في ميلانو، لوكاكو يطير الآن إلى لندن على متن طائرة خاصة لإتمام انتقاله لتشيلسي".

وأضاف "الإعلان الرسمي سيكون الأسبوع الجاري. لوكاكو سينضم لتشيلسي مقابل 115 مليون يورو".

بعد تألقه في الملاعب الإيطالية وتتويجه بالدوري مع فريق نيراتزوري، وفي ظل أزمة مالية يعيشها إنتر ميلان، أراد تشيلسي إعادة المهاجم لوكاكو (28 عاما).

After first part of medical completed in Milano, Romelu Lukaku is now flying to London on a private jet in order to complete his move to Chelsea. Travel plan confirmed. ✈️🔵🇬🇧 #CFC Official announcement and unveiling this week. Lukaku joins Chelsea from Inter for €115m. #Lukaku — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021

ظهر لوكاكو مع أندرلخت ليظفر به تشيلسي في 2011، أعاره الأخير إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون.

وفي 2014 ضمه إيفرتون بشكل نهائي من تشيلسي، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى إنتر في 2019 مقابل 74 مليون يورو.