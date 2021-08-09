4 قرارات من إدارة الزمالك بشأن ما حدث من مجلة النادي

أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أربعة قرارات اليوم الإثنين بشأن ما حدث من مجلة النادي الرسمية.

وجاءت القرارات كالتالي:

١- استبعاد مدير تحرير مجلة النادي

٢- إحالة موضوع ما تم نشره إلى الشئون القانونية لإجراء تحقيق

٣- رفع النسخة الالكترونية لعدد المجلة المتضمن الوقائع المذكورة

٤- إيقاف إصدار المجلة لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن رفضه لما نشرته المجلة في عددها في وقت سابق مع رفع العدد من الأسواق وكل المنصات الالكترونية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك على التزامه الدائم وغير المشروط بقيم التسامح والروح الرياضية.